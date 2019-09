Le Festival international Toulouse polars du Sud, acte 11 !

Pour cette année 2019, le festival Toulouse polars du Sud nous convie à une approche pour le moins exhaustive de la littérature noire puisqu'il propose d'aborder celle-ci sous divers angles, tant à travers la littérature qu’à travers le cinéma ou la musique. À l’occasion de cette 11e édition, 57 auteurs venus de 13 pays y feront acte de présence.En ouverture du festival, une carte blanche sera donnée au parrain de cette année, Leonardo Padura, qui sera coanimé par le chroniqueur spécialisé dans la littérature noire Jean‐Marc Laherrère.Le samedi 12 octobre, la maison d’édition la Manufacture de livres sera mise à l’honneur à l’occasion de ses dix ans, en présence de son fondateur Pierre Fourniaud, et de trois de ses auteurs, Jean‐Hugues Oppel, Dominique Delahaye et François Médéline. La Manufacture de livre, qui a dernièrement publié le roman d’ Antonin Varenne, L'Artiste, est une maison d’édition indépendante spécialisée dans la publication de la littérature noire, dont la spécificité est de tenir à la fois du roman américain et du roman noir, tout en s’inscrivant dans le sillage du roman d’aventures et du roman social.Une journée qui sera ponctuée de diverses tables rondes atours de thèmes comme « l'histoire de la violence », ou nous plongera dans les coulisses de la politique. Des conférences qui se poursuivront le lendemain avec des accents parfois plus légers, tel celui de l’humour noir, en présence de quelques auteurs phares tel Michel Quint, auteur du célèbre Effroyables jardins et qui a publié plus récemment Misérables ! Diverses projections de films seront aussi organisées, telle celle du thriller Méprises, réalisé par Bernard Declercq et sorti en 2017, qui est une adaptation du roman Côté Jardin d'Alain Monnier, en présence de ces derniers. Des lectures musicales, dont notamment celles consacrées au maître du roman policier Edgar Poe, à l’occasion de la rétrospective « Edgar Poe, Histoires extraordinaires », proposée par la Cave Poésie et la Cinémathèque du 8 octobre 2019 au 4 janvier 2020, auront également lieu.Le festival proposera plusieurs ateliers d’écritures ainsi que diverses expositions, dont l'une, en partenariat avec avec le Museum de Toulouse, invite le festival et ses auteurs à mettre en valeur des œuvres liée à l’exposition semi-permanente Oka Amazonie, qui, dans le cadre de l’année internationale des langues autochtones proclamée par l’UNESCO, porte un regard et s’interroge sur le devenir des cultures autochtones.Enfin, le traditionnel rallye-enquête, qui sera pour cette année concocté par l'écrivain toulousain Christophe Guilaumot finira d'immiscer les visiteurs aux confins de la littérature noire. Retrouvez ci-dessous le programme complet :