Le festival L'Antre des livres cherche une structure virtuelle pour son édition 2020

Le Salon aurait du se dérouler du 5 au 7 juin et réunir des éditeurs indépendants accompagnés de leurs auteurs et illustrateurs venus de toute la France, Suisse, Belgique et Luxembourg. Au programme un après-midi dédié aux scolaires, qui réunirait 300 enfants environ, ainsi que des activités interactives, avec une soixantaine de bénévoles.Le fait est que la situation est critique : « Les éditeurs aussi sont déjà en train de travailler cette alternative. Nous sentons la motivation de tous de ne pas baisser les bras. La profession va avoir du mal à s’en sortir sans accrocs, la solidarité est là, et le combat que nous menons depuis tant d’années pour mettre en lumière l’édition indépendante prend tout son sens aujourd’hui. »ELU a cependant déclaré rechercher une solution alternative sous la forme d’un salon virtuel, précisant ne pas vouloir se contenter d’une chaine vidéo statique.« Ce Salon n’aura lieu que si nous trouvons une structure virtuelle d’accueil qui permette d’entrer comme dans un hall, avec un ensemble de possibilités interactives et de direct pour que chacun vive une expérience la plus vivante possible. »