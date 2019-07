Le festival l'Escale du livre : un rendez-vous littéraire estival

Pour le grand public, en libre accès :

Pour les centres de loisirs, sur inscription :

Jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2019, le festival l’Escale du livre s’implante à Bordeaux pour célébrer le livre et la jeunesse autour d’un programme ludique tout public et d’ateliers sur inscription pour les centres de loisirs et sociaux.Les spectateurs pourront découvrir cette année des ateliers de création et d’écriture avec des auteur.e.s et des illustrateurs.trices, des animations permanentes et un final en musique et en dessin. Il y aura également une librairie éphémère avec la Librairie Comptines, un bar à sirops et un foodtruck pour les plus gourmands.Découvrez le programme de l’Escale du Livre 2019 :Jeudi 11 juillet de 16 h à 17 h 30 : Atelier de dessins avec l’auteur et illustrateur Philippe Jalbert. Il est l’illustrateur de Qui a fait la plus belle (Gautier Languereau) et l’auteur du titre Les animaux de la forêt (Seuil jeunesse, mai 2019). Les enfants pourront inventer et dessiner la suite d’un de ses ouvrages sur une grande fresque murale.Jeudi 11 et vendredi 12 juillet de 14 h à 17 h : Atelier de créations japonaises avec Sayaka Hodoshima à partir de son ouvrage Origamis pour les enfants (Édition Marie-Claire).Vendredi à partir de 16 h 30 : La Roue musicale de Ricochet Sonore, un quizz avec des mini-épreuves pour tester ses connaissances musicales et littéraires.Vendredi à partir de 17 h 30 : La Boum en dessin, en partenariat avec l’association Ricochet Sonore. L’illustrateur Philippe Jalbert effectuera une performance dessinée sur le rythme de la musique.Jeudi 11 juillet de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30/vendredi 12 juillet de 10 h 30 à 12 h : Ateliers de création avec l’illustratrice Delphine Garcia. À partir d’un pochoir, chaque enfant apprendra à dessiner un personnage des P’tits cirés (série publiée chez Locus Solus) et à fabriquer son marque-page, en utilisant différentes techniques : découpage, collage, dessin, peinture...Jeudi 11 juillet de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30/vendredi 12 juillet de 10 h 30 à 12 h : Atelier d’écriture avec l’auteure Amélie Sarn . Elle proposera aux participant-e-s de jouer avec les mots autour de thèmes qu’ils auront choisis. Celles et ceux qui le souhaiteront pourront lire leur texte en direct à l’antenne de la radio Mollat Vox.Jeudi 11 et vendredi 12 juillet de 14 h à 16 h : Atelier de créations japonaises avec Sayaka Hodoshima.Jeudi 11 et vendredi 12 juillet de 14 h à 15 h 30 : Atelier de dessins avec l’auteur et illustrateur Philippe Jalbert.Les animations permanentes seront en libre accès durant les deux jours. Elles se composeront de : l’imagier grand format de l’illustratrice Nathalie Choux ; d’une médiathèque en kit ; des boîtes à histoires Luniis ; d’un jeu de l’oie et d’un « Cherche et Trouve » géants ; de jeux de tampons et de coloriages ; d’un stand de fabrication de Papertoys et enfin de lectures à la demande.Les informations complémentaires et les inscriptions sur le site