Le festival Les Imaginales 2020 dévoile son affiche, signée Armel Gaulme

Diplômé en 2003 de l'école Penninghen, à Paris, Armel Gaulme commence son activité en alternant les missions de graphisme typo et d'illustration pour l'édition et la presse jeunesse.À la suite de sa rencontre avec Maylis de Kerangal, qui dirige alors les éditions du Baron Perché, il illustre plusieurs ouvrages consacrés aux contes (la collection « Il était une fée »), aux récits historiques (Alexandre et Darius) ainsi qu'un livre très personnel, récit de voyage imaginaire intitulé Créatures insolites et stupéfiantes, rencontrées au cours d'un long voyage, par M. Georges Nielson (avec Cécile Adam, Le Baron Perché).Partageant son travail d'illustration entre l'imaginaire (Magiciens, chez Casterman Jeunesse ; des récits de Pierre Bottero, Marie-Aude Murail...) et des recherches plus encyclopédiques pour du concept design dans le domaine de l'animation, du cinéma et du jeu vidéo, il finit par combiner ces différentes approches en illustrant L'homme qui voulut être roi de Rudyard Kipling, un projet entièrement personnel, sans intention de publication.Grâce à Olivier Souillé et la galerie Daniel Maghen, le livre sera finalement présenté par les éditions Caurette, avec lesquelles il entretient plusieurs projets, dont le BESTiary, dans l'esprit des dessins de J.J. Grandville. Il s'oriente ensuite vers la littérature fantastique de H.P. Lovecraft avec la collection Les Carnets Lovecraft chez Bragelonne et des textes antiques pour la collection du centenaire de l'éditeur Les Belles Lettres.Depuis bientôt 10 ans, il enseigne le dessin classique à Penninghen et rejoint en début 2019 l'équipe de Superani, un collectif artistique monté par Hyunjin Kim et Kim JungGi, deux grands artistes coréens. Il compte parmi ses projets actuels du design pour une bd en compagnie de Fred Blanchard, du creature design pour un film fantastique, la collection Lovecraft, un prochain ouvrage chez Caurette et une vague idée de bande dessinée...