Le festival MidiMinuitPoésie revient pour une 19e édition à Nantes

Retrouvez la programmation complète et les informations complémentaires sur le site de Retrouvez la programmation complète et les informations complémentaires sur le site de MidiMinuitPoésie 19.

Durant 4 jours, le festival MidiMinuitPoésie #19 investit les rues de Nantes, et va célébrer la poésie à travers différentes activités et artistes. Il privilégiera la lecture à voix haute comme mode de contact avec l’émotion poétique, c’est pourquoi il proposera des lectures, lectures-concerts, performances et entretien avec les invités.Le thème de cette année est la relation entre la poésie, les arts sonores et la nourriture. Pendant le festival, les spectateurs pourront notamment retrouver des textes inédits d’Erell Latimier et Éric Pessan — deux auteurs nantais — autour de l’imaginaire de l’espace et une création de Véronique Pittolo autour de l’exposition “Saveurs d’artistes, dans la cuisine des peintres” du Musée d’arts.On pourra également retrouver une thématique d’actualité et culinaire soumise à trois auteurs — Olivia Rosenthal, Pascale Petit et Emmanuel Adely — sur laquelle ils seront invités à s’exprimer personnellement et littérairement.Pour toucher le grand public, le festival investit aussi la ville avec une installation plastique et littéraire monumentale du street artist indien DAKU Enfin le samedi 12 octobre, durant douze heures de programmation, de midi à minuit sur la scène nationale de Nantes, se succéderont des lectures, lectures-concerts, lectures bilingues et performances, affirmant la grande diversité des voix contemporaines.Le festival est organisé par la Maison de la poésie de Nantes.Voici la liste des invités :Olivia Rosenthal & Eryck Abecassis (électro), Emmanuel Adely, Jean-Baptiste Cabaud & David Champey (électro), Tomomi Adachi (Japon), Ann Lauterbach (USA), Véronique Pittolo, Pascale Petit, les éditions Supernova, Rosalie Bribes, Nicolas Richard, Magali Daniaux & Cédric Pigot, la revue Bouclard, Maude Veilleux (Québec), Éric Pessan, Erell Latimier, Aude Rabillon, Vincent Pouplard, Daku (Inde), Clémence Chiron.