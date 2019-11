Le festival SoBD rémunérera les dédicaces des auteurs de BD

Toi + Moi + Lui = 60, voire 90 € ?

Renaud Chavanne, fondateur de SoBD le souligne : « Les auteurs font assurément venir du public sur les salons et festivals, et ils font aussi indéniablement vendre des livres. Il nous semblait donc légitime de nous pencher sur une rémunération, d’autant que leur situation économique n’est pas facile depuis déjà quelque temps. »La question de la rémunération pour les dédicaces est au cœur des discussions dans l'interprofession, sans que l’on ne parvienne à une solution viable. SoBD affirme alors avoir sollicité directement les éditeurs exposants, pour leur soumettre sa solution.Contrairement aux éditions québécoises La Pastèque, qui avaient choisi d’assurer pleinement et seules la rémunération de leurs auteurs — autre coup de tonnerre en août dernier — SoBD partage les frais. Une part est ainsi prise en charge par la manifestation, à la hauteur de 30 €, et l’éditeur verse le même montant — soit 60 € pour 2 à 3 heures de dédicace.« Le niveau de rémunération de l’auteur est donc d’environ deux fois le SMIC », insiste SoBD, pour éviter toute polémique sur la somme.À l’avenir, l’intervention d’un tiers comme le Centre national du livre, la Sofia ou toute institution pourrait augmenter le montant de la cagnotte de 30 € supplémentaires.« Nous avons pris des contacts, notamment avec le CNL, mais qui sont restés sans écho à ce jour. Pourtant, notre solution à de nombreux mérites. Elle est raisonnable, chaque partie apportant un montant qui est supportable, et responsabilisante puisque sont sollicitées les entités qui profitent de la présence de l’auteur », reprend SoBD.Et surtout, l’initiative aurait le mérite d’être répliquée pour d’autres manifestations BD. « Certes l’équation n’est pas aisée, et c’est une charge de plus, y compris pour nous-mêmes sur le SoBD. Mais elle est légitime, supportable et a une justification économique : les signatures soutiennent les ventes, la notoriété des livres et la fréquentation des événements », reprend Renaud Chavanne.Denis Bajram, président de la Ligue des auteurs professionnels, l’ avait rappelé à ActuaLitté : « De la même manière qu’on prévoit les frais de transport et d’assurance pour déplacer des planches originales dans le cadre d’une exposition, de même l’intervention d’un auteur devrait être financée. » Et la rencontre avec le public venu chercher un dessin semblait une évidence.Une idée que l’on retrouvait d’ailleurs dans le rapport de Pierre Lungheretti, sur le marché de la BD en France : pour lui, la dédicace s’assimile à un travail de création — par un dessin personnalisé. Et à ce titre, il recommandait chaudement qu’elles soient payées aux auteurs. Surtout qu’au fil des années a grandi la plaie que représentent les chasseurs de dédicaces, « qui eux se remboursent leur trajet en revendant les albums signés ». Créant un sentiment d'inégalité et d'injustice qui pollue les relations entre auteurs et lecteurs.Sur l’année 2018, l’organisateur de SoBD assure avoir consacré 17 % de son budget à la rémunération et au défraiement des auteurs et artistes présents. Un ratio qui s’élève même à 23,4 % hors valorisation des contributions en nature. Une concertation avec les éditeurs sera menée pendant le SoBD, afin d’évaluer le dispositif, et une enquête sera effectuée auprès des auteurs afin de compléter cette évaluation.