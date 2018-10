Le festival Toulouse Polars du Sud fête ses dix ans

Le festival Toulouse Polars du Sud, festival international des littératures noires et policières, fêtera ses 10 ans, du 12 au 14 octobre, sous le signe de la diversité. 65 auteurs venus de plus de 15 pays viendront enrichir la programmation de leurs regards croisés. Placée sous le parrainage de PIerre Lemaitre, cette édition aura pour thème « le polar se lève aussi à l’Est ».

De la Russie en passant par la Grèce et l’Islande , le festival accueillera entre autres Zygmunt Miloszewski, Yana Vagner, Petros Markaris, Arni Thorarinsson, Carlos Zanon, Valerio Varesi , Thomas H. Cook, Joe R. Lansdale, Benjamin Whitmer, Roger J. Ellory, Tim Willcoks, Didier Daeninckx, Marin Ledun, Bernard Minier, Gérard Mordillat, Patrick Pécherot, Pascal Dessaint.... S'y joindront , pour illustrer la diversité des genres de littérature, de grands auteurs de BD, comme RM Guerra, J. Munoz, Titwane, Keko, Altarriba, ou encore des auteurs jeunesse tels Christian Grenier ou Emmanuel Tredez.

Aux débats académiques, rencontres avec les auteurs, dédicaces s’ajouteront cette année un escape game, des expositions interactives sur le polar, une master class par Pierre Lemaître sur les secrets de fabrication d’un polar. Et le désormais traditionnel rallye‐enquête écrit par l’auteur toulousain Alain Monnier à travers la ville de Toulouse, en partenariat avec Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs.

La semaine précédant le festival, de multiples rencontres dans les médiathèques, librairies et entreprises de toute la région Occitanie, d’autres avec les scolaires et les étudiants des universités de Toulouse et d’Albi (Centre universitaire Jean‐François Champollion d’Albi et Centre de Ressources des Langues à l’université Jean Jaurès), permettront à un auditoire varié, de tous âges et de tous horizons, de s’approprier et apprécier des initiatives qui font de la proximité une priorité.

Sans oublier les apéros polars au théâtre du Grand Rond qui autoriseront lecteurs et auteurs à échanger en live autour d’un verre, et la nuit du polar avec lecture de textes le samedi 13 et une pièce policière Nature Morte dans un fossé de Fausto Paradivino, du 9 au 13 octobre.

Une nuit du court métrage noir et policier se déroule le vendredi 28 septembre au cinéma ABC, en partenariat avec Séquence Cours Métrage. Motards et amateurs de polars s’associent pour un défilé le matin du 14 octobre dans le centre de Toulouse avant de se retrouver au festival autour d’une table ronde dédiée aux rapports étroits entre polar et moto. Manifestation pour le moins inédite !

Le prix Violeta Negra dont le jury est présidé par Gérard Mordillat sera décerné à un roman traduit d’une langue « du Sud ». Cette année : le Mexique, l’Argentine, l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

Mention spéciale : le programme, autant que faire se peut, sera accessible aux sourds et malentendants.



Consultez le programme en ligne.