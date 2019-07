Le Festival ¡ Viva Villa ! revient pour une 4e édition

Cour Hôtel de Caumont / Miroslaw Balka, Heaven, 2010, © Miroslaw Balka : Crédit photo : Franck Couvreur









Le Festival ¡ Viva Villa ! a été lancé en 2016 par trois grandes résidences artistiques, la Villa Kujoyama à Kyoto, la Villa Médicis à Rome et la Casa de Velázquez à Madrid. Il a pour but de présenter en France les œuvres et projets des artistes français installés à l'étranger.Après deux éditions parisiennes - au Palais Royal en 2016 et à la Cité internationale des arts en 2017 – puis une escale marseillaise à la Villa Méditerranée en 2018 (près de 6 000 visiteurs), ¡ Viva Villa ! avec les soutiens de la Région Sud Provence- Alpes-Côte d’Azur, du ministère de la Culture, de l’Institut français et de l’Académie des beaux-arts, est accueilli à la Collection Lambert à Avignon du 11 octobre au 10 novembre 2019.Cette année, les visiteurs auront l’occasion de découvrir à travers l’exposition comme dans la programmation, le travail d’Olivia Rosenthal, Arnaud Rykner, Miguel Bonnefoy, Helene Giannecchini ou encore Frederika Amalia Finkelstein.À deux pas des remparts de la Cité des Papes, la Collection Lambert ouvre les portes de l’Hôtel de Montfaucon à cette nouvelle édition sous le commissariat de Cécile Debray avec un thème : La fin des Forêts, et un calendrier en deux temps.Une exposition, du 11 octobre au 10 novembre, présentera les travaux d’une cinquantaine d’artistes plasticiens, musiciens, graphistes, designers, cinéastes, écrivains, historiens d’art ... Se côtoieront et se répondront dans un jeu de références croisées les œuvres de la collection permanente et les propositions des artistes inspirés par leurs séjours à Madrid, Kyoto ou Rome.En contrepoint, du 11 octobre au 15 octobre, un programme de performances, concerts, lectures, films, rencontres, viendra rythmer le lancement du festival.Cette édition sera également l’occasion d’organiser à Avignon des rencontres professionnelles avec les institutions fondatrices de ¡ Viva Villa ! et leurs partenaires. De plus, des rendez-vous spécifiques seront adressés aux élèves et à un jeune public, avec pour objectif de démocratiser l’accès à la création, d’initier et de sensibiliser aux pratiques culturelles pour in fine créer une plateforme générationnelle.Voici la vidéo teasing de la première édition :