Le festival Vo-Vf revient à Gif-sur-Yvette, du 4 au 6 octobre

« [C]es merveilleux ambassadeurs des livres nous passionnent, érudits et intarissables sur l’ouvrage avec lequel ils ont passé des mois de recherche et d‘écriture » : l'équipe du festival Vo-Vf évoque ici les traducteurs, des maillons essentiels de la chaine du livre, trop souvent méconnus et négligés lorsqu'il s'agit de citer les artisans à l'origine d'un livre.Cette édition 2019 du festival sera placée sous le parrainage de Jean-Christophe Rufin, et mettra à l'honneur Rosie Pinhas-Delpuech, traductrice de l’hébreu et du turc, ainsi que l'éditrice Anne-Marie Métailié, qui fête le 40e anniversaire de sa maison d'édition.Diversité et pluralité des opinions seront au rendez-vous : « Vous découvrirez les récits intimes à l’italienne, la littérature roumaine, yiddish, la poésie amérindienne, et même comment cuisiner des nuages avec Ryoko Sekiguchi. L’esprit de la nature soufflera avec les écrits naturalistes et avec la retraduction des Géorgiques de Virgile, par Frédéric Boyer », indique l'équipe du festival.Débats, projections, concerts, ateliers, lectures, contes et spectacles rythment le programme du festival, accessible en intégralité en fin d'article.Pour la première fois, l'Inalco, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, remettra un prix de traduction, promouvant une œuvre écrite dans l’une des 103 langues enseignées à l’Institut : l'événement se déroulera pendant le festival Vo-Vf.