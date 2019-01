Le FIBD 2019 révèle le palmarès de ses Prix Découvertes

FIBD 2019 - Comme chaque année, le Festival International de la bande dessinée d'Angoulême se fait moteur de création en découvrant chaque année de jeunes artistes. Jeudi 24 janvier, les lauréats pour les Prix Découvertes ont été dévoilés, récompensant ainsi des oeuvres conçues par de jeunes artistes prometteurs.









Fauve d'Angoulême - Prix Jeunesse



Le Prince et la Couturière de Jen Wang, chez Akiléos



Pendant que ses parents lui cherchent une épouse, le prince Sébastien, lui, a trouvé une couturière.

Devenue au fil du temps sa meilleure amie et première confidente, elle seule sait que chaque nuit, en secret, il s'habille de robes et devient Lady Crystallia.

Avec beaucoup de finesse, Jen Wang brode un récit touchant sur la tolérance et la différence.



Prix des écoles d'Angoulême



La boîte à musique de Gijé et Carbone, chez Dupuis



Pour son huitième anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau : la boîte à musique de sa maman, Annah, récemment décédée. Quelle mélodie enchanteresse ! Mais à y regarder de plus près, une petite fille gesticule à l'intérieur et appelle au secours... En suivant les instructions d'Andréa, la fille de la boîte à musique, Nola rapetisse, entre dans la boîte et découvre le monde de Pandorient, un monde incroyable, mais aussi dangereux…





Prix des collèges



La Brigade des Cauchemars, T.1 de Franck Thuillez, Yomgui Dumont et Drac, chez Jungle



Quelques mois ont passé depuis que Sarah a quitté la clinique et intégré le lycée de la ville. Après la mort tragique de ses parents adoptifs, la jeune fille est recueillie par le professeur Angus qui souhaite l’incorporer à la Brigade des Cauchemars aux côtés de Tristan et Esteban.

À peine Sarah a-t-elle terminé sa formation qu’un autre patient arrive : Nicolas. Voilà l’occasion pour la nouvelle équipe de tester ses capacités en s’infiltrant dans un cauchemar. Mais un imprévu vient chambouler leur mission : un intrus s’est glissé dans la tête de Nicolas et la Brigade doit à tout prix le rattraper !



Prix des lycées





Il faut flinguer Ramirez , Acte 1 de Nicolas Petrimaux, chez Glénat

Venu du jeu vidéo et de l'animation, Nicolas Petrimaux signe un thriller rocambolesque dans l'esprit du cinéma des années 1990 de Tarantino et Rodriguez.

Sous le soleil de l'Arizona, un employé modèle et muet devient la cible d'un cartel qui le prend pour un traître et un assassin de légende.

Suspense et humour donnent le ton de ce premier tome explosif.