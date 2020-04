Le film Robin des Bois de 1973 revisité pour Disney+

L’an passé, Aladdin et Le Roi Lion avaient été repris par les bons soins de Disney : pas très aventureux, certes, mais efficace, en regard des résultats du box-office. C’est donc vers Robin des Bois que se tourne Disney, pour une adaptation en live-action/CG, explique The Hollywood Reporter Le film sera changé en comédie musicale, et diffusé exclusivement sur Disney+, qui s’est lancé en novembre 2019 sur la toile. À ce jour, la plateforme compte déjà plus de 50 millions d’abonnés payants, à travers le Royaume-Uni, l’Inde, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse. Et les États-Unis évidemment.La nouvelle version de Robin des Bois est en cours de développement, avec des animaux plus hybrides que dessinés.Le film de 1973 avait été produit et réalisé par Wolfgang Reitherman, inspiré des œuvres croisées, Le Roman de Renart et la légende de Robin des Bois, racontée dans différentes chansons de geste dès le XVe siècle.Cependant, Robin a une réalité historique : en 1228, un document judiciaire atteste de l’incarcération d’un certain Robinhood, pour non paiement d’une dette. Qu’il ait été changé par la suite en bienfaiteur des pauvres gens…