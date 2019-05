Le Gall, de Radiguès, Burniat et Michiels, Prix Victor-Rossel de la BD

Le moment est venu : comme leurs parents et grands-parents avant eux, Stig et Tilde doivent partir sur une île déserte pour y survivre par eux-mêmes pendant un mois. Sauf que ça s'annonce mal : leur bateau s'échoue sur la mauvaise île, et Tilde découvre d'étranges têtes de bois sculpté dans la forêt. Il semblerait que cette île soit habitée...