Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio sera adapté en série télé

Le fabuleux destin du Gang des Rêves continue. Après le succès fulgurant du premier tome de cette trilogie en Italie et en Allemagne, Luca Di Fulvio a conquis la France par un bouche-à-oreille incroyable et ce n’est pas près de s’arrêter. Bonne nouvelle pour les fans du roman ou ceux que les 900 pages effrayent encore, une adaptation en série télé vient d’être annoncée.









Les droits audiovisuels du Gang des rêves viennent d’être acquis par les producteurs Romain Le Grand, connu pour Les Choristes (2004) ou encore Jacquou le Croquant (2007) et Fabio Conversi qui a participé à L’affranchie (2016) et à L’attente (2015).



L’auteur en personne s’est déjà mis au travail pour l’écriture du scénario de la série, ravi que son roman ait su attirer l’attention les producteurs français. C’est une première pour Luca Di Fulvio plus habitué aux adaptations cinématographiques.





La série sera adaptée du roman le Gang des Rêves, paru aux éditions Slatkine et Cie, qui met en scène une bande d’adolescents dans le New York des années 20. A ce jour, le roman s'est vendu à plus de 20.000 exemplaires en grand format et près de 140.000 dans la version poche chez Pocket. En Italie, Mondadori l'avait vendu à plus de 100.000 exemplaires et en Allemagne, l'auteur était devenu une super star avec 1,4 millions de livres vendus par l'éditeur Bastei Lübbe.



Le résumé de l'éditeur :



New York ! En ces tumultueuses années 1920, pour des milliers d’Européens, la ville est synonyme de « rêve américain ». C’est le cas pour Cetta Luminata, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se tailler une place au soleil avec Christmas, son fils. Dans une cité en plein essor où la radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas grandi entre gangs adverses, violence et pauvreté, avec ses rêves et sa gouaille comme planche de salut. L’espoir d’une nouvelle existence s’esquisse lorsqu’il rencontre la belle et riche Ruth. Et si, à ses côtés, Christmas trouvait la liberté, et dans ses bras, l’amour ?





Luca Di Fulvio, Trad. Elsa Damien - Le Gang des rêves - Editions Slatkine & Cie - 9782889440061 – 23 € / Pocket – 9782266272438 – 9,40 €