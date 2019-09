Le Ghetto intérieur : Santiago H. Amigorena, 12e prix des libraires de Nancy

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita Szapire cinq ans plus tard. Vicente et Rosita se sont aimés et ils ont eu trois enfants. Mais lorsque Vicente a su que sa mère allait mourir dans le ghetto de Varsovie, il a décidé de se taire. Ce roman raconte l'histoire de ce silence - qui est devenu le mien.

Très attendu et de bon augure, le prix des Libraires – Le Point a couronné, depuis plusieurs années, nombre d’auteurs (Jean-Baptiste Del Amo, Pauline Delabroy-Allard, Lydie Salvayre, Alice Zeniter, Pierre Lemaitre, Mathias Énard) dont les livres ont souvent fait un très beau chemin ensuite auprès des lecteurs.Cette année, Santiago H. Amigorena remporte les suffrages du jury avec son roman Le Ghetto intérieur (P.O.L.) inspiré de la vie de son grand-père, spectateur impuissant, depuis l’Argentine des années 40, de la souffrance de sa mère enfermée dans le ghetto de Varsovie.Ce prix décerné depuis 12 ans au salon Le Livre sur la Place dont Le Point est partenaire, sera remis le vendredi 13 septembre à 14 h 30 sur le Forum littéraire France Bleu-Ville de Nancy au cours de la 41e édition du Livre sur la place.Le pitch :La remise du prix sera suivie d’une rencontre avec le lauréat animée par Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction du Point.Les membres du jury de l’association des libraires « Lire à Nancy » : Emma Navarro et Fréderic Jaffrenou (L’autre rive), Marc Didier (Librairie Didier), Astrid Canada et Géraldine Pétry (Hall du livre).