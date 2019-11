Le Ghetto intérieur reçoit le prix de La Renaissance Française 2019

De nationalité argentine, Santiago Amigorena est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Mes derniers mots en 2015 et Les premières fois en 2016. Le Prix littéraire de La Renaissance Française est décerné à l’œuvre écrite en français d’un auteur dont le français n’est pas la langue maternelle.« Le roman de Santiago H. Amigorena est remarquable en ce qu’il explore avec pudeur une autre forme de violence engendrée par la guerre et la Shoah — celle exercée sur les survivants — et qu’il redonne la parole à un homme qui en avait été privé, victime lointaine, mais ô combien réelle », en écrivait ActuaLitté, emballé par l’ouvrage L’ont précédemment reçu l’Italienne Simonetta Greggio, le Vénézuélien Miguel Bonnefoy et la Vietnamienne Hoaï Huong Nguyen.Le roman de Santiago H. Amigorena avait reçu en début d’année le 12e prix des libraires de Nancy.