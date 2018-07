Le Grand O, une nouvelle de Philip K. Dick, en réalité virtuelle

The Great C, une nouvelle de Philip K. Dick traduite en Le Grand O par Pierre-Paul Durastanti pour Denoël dès 1988, fera bientôt l'objet d'une adaptation en film en réalité virtuelle. Le long-métrage, qui montre une humanité gouvernée par un grand ordinateur, sera présenté en avant-première à la Mostra de Venise en septembre, avant une sortie prévue en fin d'année 2018.

Transposant différents mythes et légendes dans une autre réalité, Philip K. Dick décrivait dans The Great C l'effrayante puissance d'un ordinateur qui gouvernait l'humanité et l'obligeait à lui livrer un de ses représentants, régulièrement, pour l'apaiser. Lorsque Clare apprend que son fiancé a été désigné pour faire face à la machine — un voyage dont on ne revient pas —, elle devra faire un choix...

Installée à Toronto et Los Angeles, la société Secret Location souhaite repousser les limites du récit cinématographique en utilisant la réalité virtuelle, mais aussi un environnement sonore particulièrement immersif. The Great C sera disponible pour les casques Oculus Rift, HTC Vive et PlayStation VR pour la fin de l'année 2018.

« Les histoires incroyablement avant-gardistes de Philip K. Dick ont toujours parues toutes désignées pour être racontées dans des formats tout aussi innovants. Secret Location s'implique dans l'émergence de la narration du futur, et associer les thèmes de The Great C avec les prouesses de notre technologie VR nous aide à redéfinir la manière dont nous abordons la science-fiction », souligne Ryan Andal, président et cofondateur de Secret Location.

Il s'agira de la première adaptation en réalité virtuelle d'une oeuvre de Philip K. Dick, même si, à l'occasion de la sortie du film Blade Runner 2049, deux films en VR avaient été proposés aux spectateurs, Blade Runner 2049: Replicant Pursuit et Blade Runner 2049: Memory Lab.via Venture Beat