Le Grand prix catholique de littérature décerné à Réginald Gaillard

Réginald Gaillard succède à François Cassingena-Trévedy, récompensé en 2017 pour Cantique de l'infinistère, publié par Desclée de Brouwer éditions.

Réginald Gaillard est le fondateur de la revue NUNC. Né en 1972, il a publié trois recueils de poésies salués par la critique dont : L'attente de la tour (2013) et L'échelle invisible (2015), parus chez Ad Solem. Il signe aussi des notes de lectures dans la NRF.

Le résumé de l'éditeur pour La partition intérieure :

« C'est sans gloire qu'au mois d'octobre 1969 je suis arrivé à Courlaoux. » 2012, un prêtre revient sur ses années passées dans un village du Jura. Il est confronté à Charlotte, que les villageois appellent « la folle », et dont la vie se concentre sur les tombes du cimetière. Il y rencontre aussi un compositeur néerlandais persuadé d'avoir une grande œuvre à livrer. À mesure qu'il fréquente ces deux personnes, Jean va connaître ce retournement du cœur qui amène à la connaissance des profondeurs de la foi. Ce récit nous entraîne sur une crête, au fond des âmes et à la frontière du visible. Malgré la nuit et les replis d'un silence ardent, pointe dans la beauté simple de la campagne jurassienne une lueur brûlante : ce que l'on croit détruit a peut-être été sauvé...