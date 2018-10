Le Grand Prix de l'Académie Française attribué à Camille Pascal

Et d’ajouter : « J’ai voulu rentrer dans un événement que personne n’attendait ni ne comprenait, déclenché par une maladresse [...]. Je voulais que le lecteur rentre avec moi au cœur de l’événement sans qu’il en sache plus que les protagonistes eux-mêmes. »

« Ça me place dans une généalogie littéraire extraordinaire et stupéfiante, me donne de nouveaux ancêtres, sous les auspices de l’Académie Française qui est là pour défendre la langue française », soulignait Camille Pascal dans son discours.

" Il y avait ce matin-là beaucoup de monde à Saint-Cloud, la Cour bien sûr, mais aussi les ministres, il jurait même que monsieur de Talleyrand avait fait sonner dès la première heure son pied bot cerclé de fer sur les marbres de l'escalier d'honneur. La galerie d'Apollon n'avait jamais été aussi peuplée, et les jardins s'animaient de femmes heureuses d'y promener leurs traînes. Le grand lever serait long, et l'on entreprenait déjà le premier gentilhomme de la chambre pour obtenir les entrées. À l'évocation de son grand chambellan, le roi sourit : si même le diable boiteux courait à Saint-Cloud lui présenter ses hommages de gentilhomme et prendre sa place de courtisan, alors la France était prête."



Ainsi commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 1830, la France a connu deux mois uniques dans son histoire avec la succession sur le trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe.

Dans cette fresque foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry, Madame Royale assistent à l'effondrement d'un monde.



Des "Trois Glorieuses" à l'avènement de la monarchie de Juillet, Camille Pascal nous plonge dans le roman vrai de la révolution de 1830.