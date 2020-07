Le Grand Prix National de Littérature 2020 du Lions Clubs de France à Jean-François Dietrich

« Ce qui fait nos vies, ce ne sont pas que nos racines, ce sont aussi nos rencontres. L’arbre, pour grandir, a besoin de terre, mais ses feuilles ont besoin du vent, de la lumière. Si la terre où l’on naît est racine, nos rencontres sont nos feuillages. »Les personnages de cette histoire viennent d’ailleurs et se retrouvent en Vendée, au Poiré-sur-Vie. Tous recherchent un point d’ancrage, pour tisser les liens d’une vie nouvelle. "Comme une errance arrivée à quai, une sorte d’échouage qui ferait fondation." Entre rire et émotion, une histoire forte pétrie d’humanité.Michèle Lablache, membre du jury, de la Librairie Les "Pêcheurs d’Etoiles" à Fontenay aux Roses, l’évoque en ces termes : « L’auteur nous offre un roman bouleversant d’humanité. Les hommes et les femmes qui prennent vie sous sa plume, sont "venus d’ailleurs" pour aller de l’avant. Les liens tissés jour après jour, sur cette terrasse au soleil, les aideront à se reconstruire. Un beau texte sur le bonheur. »Jean-François Dietrich est cadre régional à l'Association des Paralysés de France. Il est auteur de pièces de théâtre et de nouvelles. Une terrasse au soleil est son premier roman.Premier club service au monde, le Lions Clubs International est investi dans l’humanitaire (vue, aide aux malades, aux défavorisés et aux victimes de catastrophes naturelles, recherches) comme dans l’humanisme (défense de la culture et de la francophonie, lutte contre l’illettrisme, valorisation des jeunes talents).En France, le Lions clubs sélectionne chaque année 15 ouvrages dans ses clubs régionaux. Les livres choisis concourent ensuite au niveau national pour le grand prix de littérature soumis à un jury de professionnels non-Lions, présidé par une personnalité du monde littéraire. Cette année, le Jury National qui s’est réuni le lundi 8 juin sous la présidence de Françoise Henry, auteure, membre du Comité de la Société des Gens de Lettres.Jean-François Dietrich – Une terrasse au soleil – Editions Les Chantuseries - 9791090849334 – 20 €