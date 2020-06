Le groupe Bayard fera partie des absents de la Foire du Livre de Francfort

Photographie : le stand Bayard à Francfort (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Pas de stand, donc, pour les éditions Bayard à l'occasion de cette Foire du Livre de Francfort 2020 : la présence du groupe se limiterait ainsi à « une représentation minime », dans le meilleur des cas. Le groupe spécialisé dans la littérature jeunesse rejoint la liste de plus en plus longue des éditeurs qui ne feront pas le déplacement. Plus tôt dans la semaine, ActuaLitté dévoilait à ce titre qu'Albin Michel renonçait à l'événement Les éditeurs allemands, puis anglophones, ont petit à petit déserté la Foire du Livre de Francfort, une des plus importantes pour le secteur du livre. HarperCollins, Simon & Schuster, Pan Macmillan, Penguin Random House ou encore Hachette Livre ont déjà confirmé leur absence de l'événement.Pourtant l'organisation de la Foire maintient les dates de cette édition 2020, pour l'instant, assurant que toutes les conditions de sécurité seront réunies. Dans une conférence vidéo organisée le mardi 9 juin dernier, les organisateurs de la Foire ont indiqué que les exposants avaient jusqu'au 15 août prochain pour demander un « remboursement complet », rapporte Publishers Weekly Dans le cas extrême d'une seconde vague de cas de Covid-19, la Foire de Francfort deviendrait entièrement virtuelle, a déclaré Juergen Boos, directeur. Et tous les montants seront alors remboursés.