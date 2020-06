Le groupe Editis renonce à son tour à la Foire de Francfort

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Une année noire pour la Foire du Livre de Francfort : si cet événement majeur du calendrier de l'industrie du livre n'a pas essuyé d'annulation comme d'autres manifestations, la facture risque d'être salée pour l'organisation. Ainsi, ActuaLitté apprend que le groupe Editis (10/18, Belfond, Fleuve, Julliard, Gründ, La Découverte, Nathan, Robert Laffont, Pocket...) n'occupera pas de stand lors de l'édition 2020.L'espace « France » du hall 4.1, selon la réorganisation prévue du salon, sera donc bien vide, après les défections de Hachette, Albin Michel et Bayard . À l'inverse, le groupe Libella et le Bureau International de l'Édition Française (BIEF) nous ont confirmé leur participation , pour l'instant.En raison du contexte sanitaire toujours délicat, mais aussi de l'absence d'éditeurs anglophones et germanophones, la location d'un espace au sein de la Foire n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Le groupe Editis précise toutefois que le déplacement des équipes « dépendra d'autres facteurs, comme la présence des pays étrangers » à l'événement. Une décision qui sera prise un peu plus tard, à quelques semaines de l'ouverture de la Foire.Pour l'instant, la Foire du Livre de Francfort maintient ses dates et sa 72e édition « physique », même si l'organisation a été revue et corrigée pour assurer des conditions de sécurité maximales aux exposants et participants. Comme l'ont rappelé les organisateurs, les exposants pourront renoncer à la location de leur stand jusqu'au mois d'août prochain et se voir intégralement remboursés.Selon les dernières informations, seule une deuxième vague de contaminations pourrait provoquer le basculement de la 72e édition de la Foire vers une expérience totalement virtuelle.