Le groupe Penguin Random House abandonne aussi la Foire de Francfort

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Quand l'un des plus grands groupes de l'édition de la planète abandonne la partie, le jeu en vaut-il encore la chandelle ? La question s'impose alors que la Foire du Livre de Francfort, parmi les plus grands événements du secteur du livre, fait face à une nouvelle défection d'un acteur majeur de l'édition, le groupe Penguin Random House.Comme prévu, les annonces, la semaine passée, de plusieurs grands groupes ont créé un effet boule de neige : Hachette , Pan Macmillan, Simon & Schuster ou encore HarperCollins ont indiqué qu'ils n'enverraient pas d'équipes à Francfort , et que leurs stands seraient absents de cet événement d'envergure. Aujourd'hui, le groupe PRH communique lui aussi sur le fait que la présence serait uniquement virtuelle.Ces multinationales de l'édition suivent les éditeurs allemands, eux-mêmes assez refroidis par l'épidémie de coronavirus : Holzbrinck, Bonnier ou Bastei Lübbe ont abandonné assez tôt l'idée d'un déplacement physique à la Foire du Livre de Francfort.Dans ces conditions, l'organisation physique de la Foire du Livre de Francfort, du 14 au 18 octobre prochain, semble de plus en plus hypothétique...via Publishers Weekly