Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams bientôt adapté en série

Comment garder tout son flegme quand on apprend dans la même journée : que sa maison va être abattue dans la minute pour laisser place à une déviation d’autoroute ; que la Terre va être détruite d’ici deux minutes, se trouvant, coïncidence malheureuse, sur le tracé d’une future voie express intergalactique ; que son meilleur ami, certes délicieusement décalé, est en fait un astrostoppeur natif de Bételgeuse et s’apprête à vous entraîner aux confins de la galaxie ? Pas de panique ! Car Arthur Dent, un Anglais extraordinairement moyen, pourra compter sur le fabuleux Guide du voyageur galactique pour l’accompagner clans ses extraordinaires dérapages spatiaux moyennement contrôlés.



Le Guide du voyageur galactique était initialement une série radiophonique diffusée au Royaume-Uni par la BBC en 1978. Puis Adams l’a adaptée en roman à partir de 1979, et l’a volontairement mal nommée « Trilogie », mais qui est en fait composée de cinq livres. Elle a connu un véritable succès, et a été déclinée dans de nombreux formats : romans, pièces de théâtre, série télévisée, jeux vidéo, bande dessinée, long métrage pour le cinéma.La série suit les aventures intergalactiques d’Arthur Dent, un Anglais infortuné, après la destruction de la Terre par les Vogons, une race extraterrestre désagréable et bureaucratique. Le nom du livre provient de l’objet symbolique de la série : un livre électronique intitulé Le Guide du voyageur galactique.Il sert, dans la série, en tant qu’encyclopédie, mais aussi comme guide de voyage. Il est apprécié des astrostoppeurs, pour ses multiples vertus, et présenté comme suit :« C’était sans doute l’ouvrage le plus remarquable jamais publié par les éditeurs de la Petite Ourse. [...] Auprès de bon nombre de civilisations parmi les plus peinardes des confins orientaux de l’anneau galactique, Le Guide du voyageur galactique a même supplanté la grande Encyclopædia galactica comme dépositaire classique de la sagesse et de la connaissance. [...] Primo, il est légèrement moins cher et, secundo, sur sa couverture on peut lire en larges lettres amicales la mention : PAS DE PANIQUE. »L’adaptation en série sera produite par ABC Studios pour la plateforme de streaming Hulu. Elle sera réalisée par Carlton Cuse (Lost, Bates Motel et Locke & Key) et scénarisée par Jason Fuchs (Wonder Woman), tous deux fans des livres.Voici le résumé de l’ouvrage :Un autre roman de Douglas Adams a également été adapté récemment en série : Dirk Gently, détective holistique. Elle a été portée à l’écran en 2016 par Max Landis, avec en tête d’affiche Samuel Barnett et Elijah Wood.Via Deadline