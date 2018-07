Le Joker s'offre une nouvelle tête avec Joaquin Phoenix

La révélation fait sensation, alors que vont donc cohabiter deux Joker, suivant les univers. D’un côté, Jared Leto qui prolongera l’univers de Suicide Squad, pour le plus grand bonheur de Warner Bros. De l’autre Joaquin Phoenix, qui reprendra le rôle pour le compte de Martin Scorsese et Todd Philipps.







Attention de ne pas s’y perdre : depuis février, Joaquin Phoenix est pressenti pour le rôle, mais cela n’empêchera pas Jared de tenir le sien dans un film pleinement consacré au super ennemi de Batman. Un peu à la manière du film consacré à Harley Quinn, que campe Margot Robbie – le personnage est la fidèle acolyte du Joker à la base.

Sachant que, dans le même temps, un Suicide Squad 2 entrera en production d’ici 2019, et que Leto incarnera bien le Joker.



Quant au film de Scorsese et Philipps, on sait qu’il coûtera 55 millions $, et se rapprochera du polar plus que des films de superhéros. D’un autre côté, ce ne sont pas vraiment les super pouvoirs de Batman qui affolent les fans.

Le tournage débutera en septembre. Il s’agira de remonter aux origines du personnage de DC Comics. Bain d’acide en perspective.