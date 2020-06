Le jury des Grands Prix 2020 de la SGDL dévoile sa seconde sélection

Les Grands prix comprennent quatre catégories : fiction, non-fiction, poésie et jeunesse. Viennent s'ajouter deux Grands prix SGDL pour l'œuvre en fiction et en traduction.Santiago H. Amigorena, Le Ghetto intérieur , P.O.L.Bérangère Cournut, De Pierre et d’os , Le TripodeClaire Fercak, Ce qui est nommé reste en vie, VerticalesBéatrice Fontanel, Dans la tête de mon maître, StockAlain Badiou, Tombeau d’Olivier , FayardSébastien Bohler, Le Bug humain, Robert LaffontArlette Farge, Vies oubliées, La découverteTanguy Viel, Icebergs, Les Editions de MinuitCarles Diaz, Sus la Talvera, En marge, AbordoBernard Fournier, Hémon, suivi d’Antigone, Silences, Éditions La feuille de théChristine Guinard, Sténopé, Éditions UnicitéPaola Pigani, Le Cœur des mortels, Éditions La passe du ventXavier Deutsch, Homme noir sur fond blanc, Éditions MijadeMarie Pavlenko, Et le désert disparaîtra, FlammarionAntoine Vigne, American dreamer, Éditions courtes et longuesJo Witeck, Premier arrêt avant l'avenir, Actes Sud junior