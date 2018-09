Le jury du Prix Filigranes resserre son choix autour de 3 titres

Au terme d’une nouvelle sélection réalisée à partir de la première annoncée en juillet, le Prix Filigranes a retenu trois titres. Le lauréat 2018 sera annoncé le 21 septembre prochain.









Le Prix Filigranes est doté d’un chèque de 10.000 € (organisé en partenariat avec le journal l’Echo, la banque ING et Soyer & Mamet Assurances).

Et les trois ouvrages retenus sont les suivants :

Les trois auteurs ont été choisis parmi une liste de 7 ouvrages présélectionnés par un jury composé de 44 personnes : nos libraires et Marc Filipson, mais aussi des journalistes, cadres et clients des sponsors, réunis autour de Thomas Gunzig, président du jury et lauréat de l’année 2017.

Créé en 2016 Le prix Filigranes a pour but de récompenser un livre de qualité, accessible à tous. La première édition du Prix Filigranes a récompensé Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour Le Dernier des nôtres (Grasset) et Thomas Gunzig pour La vie sauvage (Au Diable Vauvert) en 2017.

