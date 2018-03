Le liseur du 6h27 : Didierlaurent intéresse le producteur de Wonder Woman

Jean-Paul Didierlaurent – ActuaLitté, CC BY SA 2.0



C’est la société Atlas Entertainement, nous confirme l’éditeur, qui sera aux commandes, ayant posé une option pour les droits audiovisuels. Paru en mai 2014, le livre semblait déjà un best-seller, avant même d’arriver en librairies. En effet, une vingtaine de pays avait déjà acheté les droits de traduction – preuve que le roman était déjà très attendu.

« Voilà, on voulait vous dire, on aime bien ce que vous faites. Ça nous fait drôlement du bien. Ça va bientôt faire un an que, Josette et moi, on vient vous écouter tous les lundis et jeudis matin. » Sur le chemin du travail, Guylain lit aux passagers du RER de 6 h 27 quelques pages rescapées de livres voués à la destruction. Ce curieux passe-temps va l’amener à faire la connaissance de personnages hauts en couleur qui cherchent, eux aussi, à réinventer leur vie.