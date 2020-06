Le livre d'Hanna, de Géraldine Brooks, bientôt porté à l'écran

crédit photo : Gage Skidmore CC BY SA 2.0

L’adaptation de Le livre d’Hanna, « People of the Book », dans son titre originel (traduit de l’anglais par Anne Rabinovitch aux éditions Belfond), sera scénarisée Petter Skavlan et comptera Danis Tanovic à la réalisation. Ce dernier est notamment auteur de No Man’s Land qui lui a valu le prix du scénario à Cannes ainsi que le César du meilleur premier film.Ce drame historique publié en 2008 est rapidement devenu un best-seller. On suit Hanna Heath, une Australienne d’une trentaine d’années, conservatrice à Sarajevo à la fin des années 90, qui se voit confier un livre à la valeur inestimable : une Haggadah (un texte en hébreu ancien), vieille de plusieurs siècles, retrouvé il y a peu dans les ruines de la ville. La jeune femme va mener l’enquête, prête à tout pour découvrir les secrets de ce livre sacré.Lauréate du prix Pulitzer 2006, Geraldine Brooks est journaliste avant d’être auteur. Elle a couvert pendant plusieurs années les crises du Moyen-Orient, de l’Afrique et des Balkans pour The Wall Street Journal ce qui a contribué à nourrir le roman.Via Variety