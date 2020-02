Le livre et ses métiers d’art tiennent salon

Les métiers des arts du livre sont inscrits dans le domaine des arts graphiques ; ils représentent la part artisanale et créative de la chaîne du livre et concernent : Gravure, Typographie, Enluminure, Illustration, Reliure, Dorure sur cuir, Restauration de documents graphiques, Calligraphie, Fabrication de papier d’art, Marbrure, Dominoterie, Paléographie, Héraldique, Photographie d’art, Livre d’artiste, Graphisme…Le salon Anima Libri a pour objectif de rassembler ces métiers d’art spécifiques afin de les présenter au grand public comme des métiers d’avenir, créatifs et innovateurs de nouvelles spécialisations à partir des techniques les plus traditionnelles.Ce salon, évènement majeur et unique en Région Pays de la Loire, prend désormais une ampleur nationale et européenne. Artistes et artisans d’art, fournisseurs d’outillage et de matières premières, libraires d’anciens, quelques auteurs-poètes, animations sur stands, « Papoteries » et lectures de poésie enrichiront un salon qui, par la qualité de ses exposants, l’originalité de son principe et sa convivialité a d’ores et déjà acquis le public et les professionnels.Des « Papoteries » seront proposées et animées par quelques-uns des exposants du salon. D’une durée d’environ 45 minutes, elles permettront aux professionnels de présenter une spécificité de leur métier, une anecdote historique ou technique, un sujet lié à la littérature ou à partir du thème de l’année. Elles sont programmées le samedi et le dimanche et libres d’accès au public du salon.L’Atelier Escuelalibro, de Saragosse en Espagne, sera l’invité d’honneur du salon 2020. Elena Sanchez et Eduardo Gimenez allient reliure d’art et origami, pour des créations aussi originales que poétiques.Animés par des artisans d’art, des stages sont par ailleurs programmés avant et après le salon, sur 2 semaines pendant les vacances scolaires d’hiver.Vous trouverez détails sur les exposants, les stages, les animations, les tarifs sur le site du salon , sur la page facebook de l’événement, ou dans le document ci-après.Le livre et ses métiers d’artDu 21 au 23 février - Montreuil Bellay (49)