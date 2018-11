Le livre On ne naît pas grosse adapté par France 2

Le livre de Gabrielle Deydier, On ne naît pas grosse, publié par les éditions de la Goutte d'Or, sera bientôt adapté par la chaine France 2, avec un tournage jusqu'au 20 décembre prochain à Paris et en banlieue. Avec, au casting, Juliette Katz (Raphaëlle), Julie Delarme (Judith) ou encore Antoine Duléry (Jacques).





Détail de la couverture d'On ne naît pas grosse





Murielle Magellan et Sandrine Roudeix ont signé l'adaptation du livre de Gabrielle Deydier, paru en juin 2017 aux éditions de la Goutte d'Or. Le long-métrage de 90 minutes sera réalisé par Murielle Magella et produit par Laurence Bachman, pour une production Barjac Production et France Télévisions.



Le résumé de l'éditeur pour On ne naît pas grosse :

« Tiens, voilà du boudin... » ; « Vous êtes une aberration de la nature. » Voilà le genre de phrase que Gabrielle, 36 ans, 140 kg pour 1,54 m, entend quotidiennement sur son passage. Après vingt ans d'humiliations, elle a envisagé deux possibilités : s'armer d'un revolver ou d'un stylo. Elle a préféré s'en tenir à la seconde option. Gabrielle reconstruit son parcours au fil d'une double enquête. Elle retrace sans tabou son histoire personnelle. En parallèle, elle dresse un réquisitoire contre l'attitude des institutions — éducation, travail, santé — envers les personnes obèses. Pour enquêter depuis son propre corps, l'auteure débute une procédure de chirurgie bariatrique. Avec ce livre, Gabrielle Deydier interroge le rapport que notre société entretient au corps des femmes.

Le casting complet réunira Juliette Katz (Raphaëlle), Julie Delarme (Judith), Antoine Duléry (Jacques), Camille Japy (Noémie), Christopher Bayemi (Désiré) et Evelyne Bouix (Monique). On constatera que le nom du personnage principal est Raphaëlle : le film suivra son parcours après un licenciement de son poste d’animatrice des écoles, pour cause d'obésité.



Le film, intitulé Biggie, la faim de vivre, est donc en tournage jusqu'à la fin de l'année, et aucune date de diffusion n'a encore été annoncée.