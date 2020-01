Le Livre sur la Place créé un prix littéraire pour un livre audio, le Prix Ginkgo

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Cela n'aura pas échappé à grand-monde, et pas au Livre sur la Place, donc : le livre audio fait un retour en force au sein des catalogues des maisons d'édition et, petit à petit, dans le cœur des lecteurs. La création d'un prix dédiée au livre audio, le Prix Ginkgo, s'inscrit donc dans cette dynamique.Comme le note la Ville de Nancy, « [c]e prix a cœur de mettre à l'honneur une filière parfois méconnue du marché du livre. Le livre audio participe depuis longtemps à un accès à la littérature pour tous, cheval de bataille du Livre sur la Place, que ce soit par confort ou l'unique accès à la lecture pour un public hospitalisé ou handicapé. Le livre audio est aussi une approche différente de la littérature. Grâce au talent de l'interprète, il peut donner accès au texte tout en apportant des clefs de lecture encore inexplorées. »Chaque année, le Prix Ginkgo récompensera la version audio d'un roman français contemporain paru au cœur du premier semestre de l'année en cours.Le comédien et metteur en scène Thibault de Montalembert a été désigné président pour cette première édition. 7 personnalités formeront le jury, autour de lui : Mohammed Aïssaoui (Le Figaro), Nathalie Broutin (France Bleu), Bernard Lehut (RTL), Géraldine Pétry (Librairie Hall du Livre), Léonor de Récondo (autrice), Bruno Ricci (comédien), Pascal Salciarini (L'Est Républicain). Ils seront rejoints par quatre membres du personnel de la Clinique Louis Pasteur Santé.Le prix littéraire sera décerné lors du Livre sur la Place, bien sûr, et 300 exemplaires du livre audio lauréat seront ensuite achetés par la Clinique Louis Pasteur Santé.Le Prix Ginkgo rejoint les autres récompenses du Livre sur la Place, le Prix Feuille d'Or de Nancy — Prix des médias, le Prix Stanislas, le Prix Livre et Droits de l'Homme ou encore le Prix des libraires de Nancy — Le Point.