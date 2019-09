Le Livre sur la Place doit rester “le salon de la rentrée littéraire”

Le Livre sur la Place 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



À quelques jours de votre première édition en temps que commissaire générale du Livre sur la Place, quelle est votre ambition pour le salon ?

Vers quels objectifs se tourne désormais la politique de développement des publics ? Quels moyens peuvent être mobilisés par le salon ? Verra-t-on plus de place accordée à la BD ou aux mangas ?

Commissaire générale adjointe aux côtés de Françoise Rossinot pendant 5 ans, Marie-Madeleine Rigopoulos se prépare à sa première édition à la tête de l'événement nancéien, sur laquelle elle travaille depuis l'année dernière : « Le Livre sur la Place est une manifestation qui se prépare à l'année », nous confie-t-elle.Mon ambition est celle que j'ai toujours eue vis-à-vis des livres et en particulier par rapport à Nancy. En voyant ce que le Livre sur la Place est devenu au fil des ans, mon rêve est que Nancy devienne un jour une capitale du livre, comme Athènes l'a été il n'y a pas si longtemps. Je vais d'ailleurs travailler au dépôt du dossier à l'UNESCO dès la fin de cette édition 2019.Mais, au-delà de ce titre, Nancy serait une capitale du livre dans le sens d'une référence : quand on pense à Nancy, on pense livres et écrivains. Cette relation privilégiée dure toute l'année, au-delà du Livre sur la Place : tous les trois mois, une grande rencontre a lieu à l'Opéra ou à la Salle Poirel avec de grands noms de la littérature française, quand, une fois par mois, les salons de l'Hôtel de Ville accueillent les rendez-vous du Livre sur la Place, avec un programme axé sur la littérature étrangère. Enfin, Nancy reste une ville de librairies, avec un nombre très important de m2 par habitant.Le manga n'est malheureusement pas d'actualité, car cela demande une vraie connaissance du sujet, que je ne maitrise pas. En revanche, la bande dessinée a acquis une place plus importante au Livre sur la Place : depuis deux ans, une programmation dédiée a été mise en place.Ce que j'ai voulu renforcer encore plus cette année, c'est aussi le mélange des genres, avec des rencontres entre des auteurs de bande dessinée et des romanciers. Le mot d'ordre est ici le « décloisonnement » : le décloisonnement des genres, des pays, etc. Il faut que tout le monde dialogue avec tout le monde. Enki Bilal et Étienne Klein, par exemple, entameront une conversation, mais aussi Abd Al Malik et Laurent Joffrin, avec, ici, deux générations qui se rencontrent.Pour le développement des publics jeunes, nous continuons à envoyer des écrivains dans les lycées et les collèges, qui sont de plus en plus nombreux à nous solliciter. La médiathèque de Nancy fait aussi un travail formidable dans l'organisation et la gestion de la journée scolaire, au sein même de la médiathèque, tout au long de la journée du vendredi.