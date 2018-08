Le Livre sur les quais de Morges : pas assez d'auteurs suisses ?

La manifestation suisse qui se déroule à Morges va ouvrir sa 9e édition ce 31 août. Mais le choix des auteurs invités fait débat – au point de quasi mettre le feu au lac. L’association vaudoise des écrivains déplore un manque de représentativité chez les invités : bien plus de stars que d’écrivains locaux, en somme.



Dans un communiqué cité par la RTS, l’AVE déplore en effet un changement de critère de sélection pour les auteurs : il fallait avoir publié un titre au cours de l’année passée. Désormais, indique l’association, « tendance est à la programmation de gens dont les ouvrages sont de moins en moins liés à la littérature ».

Et plus encore, ajoute Sabine Dormond, la présidente : « Nous regrettons d’autant plus cette évolution que Le Livre sur les quais est soutenu par les pouvoirs publics locaux, cantonaux et fédéraux, dont l’une des missions affichées consiste à soutenir l’art et la culture suisses. »

Non point, garantit Le Livre sur les quais, dont la programmation ne s’opère pas en fonction de la représentation des auteurs par les associations, mais de la diversité des œuvres.

Sauf qu’en période de rentrée littéraire, l’AVE pointe que des auteurs suisses romands avec une actualité éditoriale ne sont pour autant pas retenus. Les critères de sélection sont vus comme « opaques », et, par conséquent, la littérature romande perd, en cette circonstance, la visibilité octroyée.

« Cette importante manifestation qui draine des dizaines de milliers de lecteurs était par le passé une riche et joyeuse vitrine pour la rentrée littéraire suisse romande », poursuit Sabine Dormond. Et comme des financements publics sont en jeu, la crispation est plus grande encore.

Pour Sylvie Berti Rossi, qui dirige l’association Le Livre sur les quais, les protestations n’ont pas lieu d’être. « Nous voulons favoriser la découverte de nouveaux talents et construire une programmation riche et variée [...] plus d’un tiers des invités vient pour la première fois », indique-t-elle à 20Minutes.ch.

Le @LivreSurQuais renoue avec sa tradition! La manifestation est à nouveau gratuite, seuls les grands débats, les croisières et le cinéma seront payants. Regardez le programme et n'hésitez pas à réserver en amont. La billetterie est ouverte sur le site. — Livre sur les quais (@LivreSurQuais) 22 août 2018



Et d’avancer que la manifestation refuse du monde chaque année, attendu qu’elle ne peut accueillir que 280 invités. D’ailleurs, pour 2018, non seulement on compte plus de nouveaux venus, mais surtout, 10 à 15 % d’auteurs romands de plus qu’en 2017.



Que la manifestation préserve un choix dans ses décisions et volonté d’invitation, c’est une chose que l’on admet chez les éditeurs suisses. Cependant, pointe l’un d’entre eux à 24 heures, « c’est assez aléatoire ».