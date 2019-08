Le Magicobus d'Harry Potter débarque à Paris le 1er septembre

Conçu et recréé par Warner Bros. France, le Magicobus passera donc la journée au port de la Tournelle, entre 10h et 21h. L’occasion de s’immerger pleinement dans le monde des sorciers. Et pour être certain de préparer un teasing de bon aloi, un autre bus, inspiré du moyen de locomotion des sorciers, défilera devant les plus grands monuments de la capitale.« D’ordinaire invisible aux yeux des Moldus, peut-être que les fans les plus attentifs l’apercevront lors de sa tournée… », indique le communiqué.À l’intérieur du Magicobus, c’est une scénographie surprenante qui attendra les fans :• La boutique en ligne officielle Wizarding World sera présentée à tous les visiteurs et profitera d’un dispositif permettant à chacun de découvrir et cheminer à travers son large catalogue de produits dérivés disponibles en ligne. • Des hôtes seront présents pour aiguiller les visiteurs et répondre aux questions.• Deux zones seront aménagées pour permettre aux passagers de profiter d’un décor inspiré de l’expérience de Harry Potter dans le Magicobus pour se prendre en photo.À l’extérieur du bus, trois beaux photocalls permettront aux fans de réveiller le sorcier qui sommeille en eux. « Qui n’a jamais rêvé d’enfiler une cape d’invisibilité ? Grâce à la magie du dispositif de Wow ! Stuff, les fans auront l’impression de revêtir cet objet aussi rare que précieux présenté pour la première fois dans le film Harry Potter à l’école des sorciers. »Un duel de sorciers est prévu pour les fans qui souhaiteraient améliorer leurs sortilèges lors d’un duel, un espace haut en couleur sera aménagé pour donner l’illusion d’un véritable duel de sorciers. Levez vos baguettes !Enfin, les fans qui souhaiteront exprimer leur amour pour leur propre maison de Poudlard pourront revêtir les couleurs de Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle ou Serpentard, et tenir fièrement le blason de leur maison de cœur. Laquelle sera la plus représentée ?Évidemment, des goodies, des ouvrages, des coffrets contenant livres, jouets et Lego, ou encore des baguettes magiques seront amplement distribués.Et surtout, promis, pas d’excès de vitesse ni de conduite imprudente...