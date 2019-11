Le maître de l’horreur James Wan plancherait sur un nouveau Dr.Frankenstein

La nouvelle aurait été à l'origine divulguée par Variety, avant que le site ne se ravise et ne retire l’information nous apprend Bloody Disgusting. Mais celui-ci ne tarda pas à la relayer, ce mercredi 20 novembre.Nous apprenons donc que la société de production américaine Universal Pictures se serait entretenue récemment avec des producteurs et réalisateurs au sujet d’une nouvelle adapation du roman de Mary Shelley. Et James Wan pourrait bien être l’heureux élu en charge du projet, avec sa société de production Atomic monsters.Cette annonce s’insrit dans une série de revirements multiples de la part d’Universal Pictures. Celle-ci avait en effet entrepris de remettre à l’écran les personnages de sa série de films d’horreur, Universal monster, diffusée entre 1923 et 1960. Série dans laquelle figurait, entre autres, le personnage de Frankenstein.Lancé en 2014 sous forme d’une franchise du nom de Dark Universe, le projet avait pour ambition de réunir un ensemble de productions reprenant l’univers de ces personnages. Universal Picture avait embauché pour le superviser Alex Kurtzman et Chris Morgan.Mais une série d’échecs, due à une mauvaise réception critique des deux premiers films de Dark Universe, Dracula Untold et La momie, auront eu raison des ambitions de Universal Picture. La société décidant en début d’année 2019 de mettre fin au projet.Sauf qu'au vu de cette dernière nouvelle, il semblerait bien qu’Universal Pictures n'ait pas définitivement renoncé à ses ambitions, et aurait plutôt revu ses plans.Outre l’adaptation de Frankenstein, un article de Variety apprend en effet que le studio avait récemment engagé Dext Fletcher pour réaliser Renfield, un film directement inspiré du conte de Dracula. Une annonce qui prend suite à celle de la sortie prochaine de The invisible Man, prévue pour 2020. Une adpattaion du roman de H.G Wells réalisé par Leigh Whannell, qui serait lui aussi en collaboration avec Universal Picture.Au vu du nombre d'adaptations qu'a pu inspirer le roman de Mary Shelley, on ne s'étonnera pas qu'Universal Pictures fasse preuve d’une telle ténacité. Avec cela de plus qu'elle pourrait bien cacher une volonté de rivaliser avec une autre franchise, celles des studios Marvel, indétronable au box office.