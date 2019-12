Le Maitre et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov bientôt adapté au cinéma

« Un rêve devenu réalité »

Pour retrouver l’homme qu’elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte de livrer son âme au diable. Version contemporaine du mythe de Faust, transposée à Moscou dans les années 1930, Le Maître et Marguerite est aussi l’une des histoires d’amour les plus émouvantes jamais écrites. Mikhaïl Boulgakov a travaillé à son roman durant douze ans, en pleine dictature stalinienne, conscient qu’il n’aurait aucune chance de le voir paraître de son vivant. Écrit pour la liberté des artistes et contre le conformisme, cet objet d’admiration universelle fut publié un quart de siècle après la mort de celui qui est aujourd’hui considéré comme l’égal de Dostoïevski, Gogol ou Tchekhov.

Cette édition s’accompagne d’un appareil critique et d’une introduction de la spécialiste de la littérature russe Marianne Gourg, qui a également révisé la traduction.

Publié en Russie en 1967, le roman de Mikhaïl Boulgakov a été édité en France dans une traduction de Claude Ligny aux éditions Robert Laffont l’année suivante.Entre conte fantastique et comédie burlesque, le roman est une satire sociale et politique de la Russie des années 30. Il a connu plusieurs publications, dont certaines dans des versions altérées pour échapper à la censure du régime stalinien, et d’autres de manière clandestine. Une première version complète paraîtra en 1967, éditée par la maison d’édition Posev.Mikhaïl Boulgakov a entamé sa rédaction en 1928, pendant les périodes les plus sombres du régime stalinien. Plusieurs versions seront écrites par l’auteur, avant que sa femme n'en livre une version définitive entre 1940 et 1941, après la mort de son époux.Traduit dans une quarantaine de langues, le roman s’est vendu à plus de 100 millions d’explaires, et occupe aujourd'hui une place majeure dans le champ littéraire mondial. Le Maitre et Marguerite a inspiré nombre de créations artistiques, telles la chanson chanson des Rolling Stones Sympathy for the Devil ou encore Les Versets sataniques de Salman Rushdie.Pour le réalisateur, cette adaptation est un projet qu'il nourrissait depuis plusieurs années. « J’ai un lien incroyable avec l’histoire du Maitre et Marguerite, et je cherche depuis longtemps les droits de ce livre extraordinaire. Je suis ravi d’avoir enfin l’opportunité de faire une interprétation de cette œuvre révolutionnaire », a-t-il annoncé dans un communiqué.Pour les détenteurs des droits de l’œuvre de Mikhaïl Boulgakov, Svetlana Migunova-Dali et Grace Loh, « C’est un rêve absolu devenu réalité de collaborer avec Baz sur Le Maitre et Marguerite. Les mots de Boulgakov restent aussi poignantes dans le monde aujourd’hui qu’il y a près d’un siècle, et nous ne pouvons pas imaginer un cinéaste plus brillant et visionnaire pour apporter cette histoire puissante au public du monde entier. »Baz Luhrmann développera le projet par le biais de sa société, Baz & Co. Le film sera le fruit d'une coproduction avec la collaboration de Natalia Rogal ainsi que Michael Lang, Nevin Shalit, Andrew Fourman et Ellen Goldsmith Vein et Lindsay Williams du Gotham Group.Résumé du Maitre et Marguerite par l’éditeur :



