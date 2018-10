Le Man Booker Prize décerné à Anna Burns, auteure d'Irlande du Nord

Encore non traduite en France, Anna Burns a remporté la prestigieuse récompense britannique, le Man Booker Prize, pour son roman Milkman. Née à Belfast en 1962, elle vit à Londres depuis 1987. Dès son premier roman, No Bones, elle avait puisé dans le conflit nord-irlandais la matière de ses livres.







Avec Milkman, c’est un parcours du combattant qui s’achève pour la romancière : suite aux complications d’une opération, la douleur faillit l’empêcher de finir son roman. Dans le livre, elle raconte les deux mois d’enfer que vit une adolescente, qui tente d’échapper aux avances sexuelles de Milkman, un paramilitaire d’âge moyen.

Or, malgré ses tentatives pour fuir cette situation, elle devient la cible des commérages et des rumeurs les plus absurdes. Le tout sans qu’aucun des personnages n’ait de nom. « J'ai essayé de leur trouver des noms, mais aucun ne convenait », avait affirmé l'auteure.

Kwame Anthony Appiah, président du jury, assure : « Aucun d’entre nous n’avait lu quelque chose comme ça auparavant. La voix tout à fait distincte d’Anna Burns défie la pensée et la forme classique, se changeant en une prose surprenante et immersive. C’est une histoire de brutalité, de harcèlement sexuel et de résistance, empreinte d’humour mordant. Dans une société divisée, Milkman explore les formes insidieuses que l’oppression peut prendre dans la vie quotidienne. »

We are delighted to announce our #ManBooker2018 winner is Milkman by Anna Burns https://t.co/ReKPbcWoM6 #FinestFiction pic.twitter.com/tW8vmF7nVj — Man Booker Prize (@ManBookerPrize) October 16, 2018

Jusqu’à lors, l’ouvrage s’était vendu à un peu moins de 6500 exemplaires en Irlande et Grande-Bretagne. Désormais, le chiffre devrait se multiplier et les achats de droits de traduction affluer chez l’éditeur. Le prix est également doté de 50.000 £.

C’est accessoirement la première romancière nord-irlandaise à remporter cette distinction et la première femme depuis 2013.