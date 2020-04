Le Marathon des mots de Toulouse reporté à l'automne

crédit Marathon des mots

« Nous avons décidé, en accord avec Toulouse Métropole, de reporter à l’automne certains rendez-vous du festival prévus à Toulouse et dans les communes de la métropole », indique Olivier Poivre d’Arvor, président de l’association.« Cette initiative permettra notamment de rémunérer les auteurs français et les artistes de la région Occitanie engagés à nos côtés depuis plusieurs mois. »Serge Roué et Dalia Hassan, directeurs du festival, présenteront ces rendez-vous d’automne fin septembre. Et d’ajouter que l’ensemble des partenaires seront sollicités dans les heures qui viennent pour y contribuer.