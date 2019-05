Le Marathon des Mots fête ses 15 ans

De l’assassinat du président John F. Kennedy en novembre 1963 à l’élection de Donald Trump en novembre 2016, le Marathon des mots explorera plus d’un demi‐siècle de littérature américaine, alternant lectures et rencontres d’auteurs (Alysia Abbott, André Aciman, Bill Clegg, Jennifer Clement, Ryan Gattis, Eleanor Henderson, Laird Hunt, Richard Lange, Maxim Loskutoff, Daniel Magariel, Eric Puchner, Vendela Vida), faisant entendre la voix des communautés latinos (Horacio Castellanos Moya), noires (Paul Beatty, Brit Bennett), asiatiques (Viet Thanh Nguyen, Jenny Zhang), amérindiennes (Joseph Boyden), faisant écho à l’actualité et aux revendications LGBT+ (Garrard Conley) et féministes (Jen Beagin). Cette édition résolument américaine, à laquelle prendront part plusieurs écrivains français (Agnès Desarthe, Erwan Desplanques, Jérémy Fel, Gilles Leroy et Chantal Thomas), le journaliste François Busnel et la revue America, saluera les œuvres de Maya Angelou, James Baldwin, Lenny Bruce, Joan Didion, Joseph Mitchell, Philip Roth, Sam Shepard, Tom Wolfe et les grands auteurs de la poésie américaine moderne (John Ashbery, Joe Brainard, William Carlos Williams, Franck O’Hara, Ron Padgett, Anne Waldman).Seront aussi proposés lectures de correspondances littéraires à la Chapelle des Carmélites en partenariat avec la Fondation La Poste, une grande nuit américaine consacrée à l’année 1969 (Woodstock, Stonewall) au Théâtre de la Cité, une rétrospective du cinéaste Spike Lee à la Cinémathèque de Toulouse, des projections de films (fictions et documentaires) et plusieurs concerts (Radio Elvis, Homeward Bound)...Les écritures du réel seront à nouveau au programme avec l’invitation de plusieurs écrivains francophones (Carole Fives, Simon et Capucine Johannin, Jean-Baptiste Naudet, Karine Miermont, Thibaut Solano, Flore Vasseur) et américains (Amy Goldstein, Alexandria Marzano-Lesnevich), d’auteurs de narrative non fiction (William Finnegan, Maggie Nelson, David Samuels), publiés par l’éditeur et romancier Adrien Bosc aux Éditions du Sous‐sol.Christian Authier, Manu Causse, Mohamed Mbougar Sarr, Delphine de Vigan et la nouvelle génération d’auteurs des Éditions Verdier (Samy Langeraert, Colette Mazabrard, Antoine Wauters) à l’occasion du 40e anniversaire de la maison d’édition, complèteront le cycle « Scène française ! », programmé, entre autres lieux, au Théâtre Sorano. Poursuivant son développement dans la métropole toulousaine où 20 communes se mobilisent pour l’événement, les Conversations méditerranéennes s’installent désormais à Colomiers pour un dialogue littéraire entre la France et l’Algérie en compagnie d’Omar Benlaala et Adlène Meddi, conclu par un hommage de Brigitte Giraud à Rachid Taha.Toutes les informations sur le site de la manifestation