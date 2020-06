Le Marathon des mots se déroulera en ligne, du 24 au 28 juin

« Chers marathoniens, non, nous n’allions pas vous laisser sans nouvelles jusqu’au mois de novembre prochain, date du report de cette 16e édition suite à l’épidémie de covid. Ce serait sans compter sur notre envie permanente de partager avec vous des lectures et des rendez-vous littéraires », écrivent dans leur communiqué Serge Roué et Dalia Hassan, directeurs du festival.Pour pallier l’attente, jugée trop longue, des quatre mois qui nous séparent encore du mois de novembre, les organisateurs ont prévu une série d’évènements littéraires accessibles depuis votre ordinateur. Du 24 au 28 juin, les écrivains Bernard Chambaz, Diana Evans, Ivan Jablonka, Manuel Vilas, qui auraient dû être présents au Marathon des mots initial, associés avec la journaliste Kerenn Elkaïm animeront un Marathon en ligne. Vous pourrez découvrir le programme complet sur le site de l’évènement et sur Facebook à partir du 16 juin.« Ces écrivains et bien d’autres vous donneront de leurs nouvelles et vous feront voyager dans toute l’Europe sans quitter vos écrans ! Alors, à nous de vous souhaiter de beaux voyages immobiles en espérant pouvoir rapidement courir de nouveau le monde en votre compagnie… », concluent les deux directeurs.