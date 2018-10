Le Monde de Narnia, de C.S. Lewis, connaitra une autre vie chez Netflix

Les amateurs de la série de livres de C.S. Lewis, Le Monde de Narnia, s'étaient retrouvés bien mal considérés par Walt Disney et 20th Century Fox : après trois volets en 2005, 2008 et 2010, le reste de l'adaptation cinématographique se fait attendre. Heureusement, Netflix vole au secours de la franchise et annonce un achat des droits des 7 livres de la série de Lewis.





C. S. Lewis Pte. Ltd., société chargée de la gestion de l'œuvre de C.S. Lewis, a révélé la nouvelle sur la page Facebook officielle de la saga : Le Monde de Narnia (The Chronicles of Narnia en VO) connaitra une nouvelle série d'adaptations grâce à la plateforme Netlfix. Pour le moment, aucun détail supplémentaire n'a été révélé sur la nature de ces adaptations.

Films ou série ? Après les 3 premiers longs-métrages des années 2000, Le Monde de Narnia : Le Fauteuil d'argent était annoncé pour 2019, mais les résultats des autres films n'enthousiasmaient pas vraiment la production. Finalement, 20th Century Fox et Disney, qui ont coproduit le troisième film, semblent s'être laissés convaincre de laisser les droits à Netflix.

La plateforme de diffusion et de production aura donc le champ libre pour développer de quoi répondre à la série Le Seigneur des Anneaux annoncée par Amazon Studios. C'est la première fois que les droits d'adaptation des 7 livres sont vendus à un seul acheteur, précise le communiqué publié.



« C'est merveilleux de savoir que les spectateurs du monde entier souhaitent en voir plus de Narnia et que les avancées technologiques en matière de production et de distribution nous permettent de concrétiser ces aventures à Narnia », s'est réjoui Douglas Gresham, beau-fils de CS Lewis. « Netflix semble être le meilleur moyen d'atteindre cet objectif, et je suis impatient de travailler avec eux. »



En France, Le Monde de Narnia est publié par Gallimard dans une traduction de Anne-Marie Dalmais, avec des illustrations de Pauline Baynes.