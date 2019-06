Le monstre des Hawkline, de Richard Brautigan, bientôt au cinéma

L'ouvrage relate l'histoire tragique de deux sœurs jumelles dont le père s'est fait tuer par une étrange créature ayant trouvé refuge dans une grotte de glace, située dans le sous-sol de la maison de Mme Hawkline. Elles décident d'engager deux tueurs professionnels, Greer et Cameron, pour se venger.Grâce à une œuvre hybride mêlant les codes du roman noir, du western et de la science-fiction, Richard Brautigan déconstruit avec humour les stéréotypes de l'Amérique diffusés par les grands médias de son époque.L'ouvrage avait déjà tapé dans l'œil de plusieurs réalisateurs, dont Hal Ashby. Le réalisateur d'Harold et Maude avait acquis les droits d'adaptation en 1975, un an seulement après la publication du livre. Cependant, il n'a jamais pu se mettre d'accord sur le scénario du projet avec les producteurs.Après le décès de Brautigan en 1984, puis d'Ashby en 1988, c'est Tim Burton qui a voulu prendre la relève. Il était prêt à réaliser le film en collaboration avec Jack Nicholson et Clint Eastwood. Cependant, il n'a jamais réussi à obtenir les droits à son tour. Les droits d'adaptation cinématographique d'Ashby sont à présent gérés par Michael Sherman et ceux du roman de Brautigan par Joel Behr.L'agence de production New Regency a récemment présenté le film The Lighthouse au Festival de Cannes, présentant Robert Pattinson et Willem Dafoe à l'affiche. La société a également produit le film Bohemian Rhapsody, le biopic retraçant la vie de Freddy Mercury, le leader du groupe Queens. Le long-métrage a remporté quatre Oscars et a rapporté plus de 900 millions $.Pour le moment, aucune information n'a été communiqué quant à l'entrée en chantier du projet, ni sur le casting.via The Hollywood Reporter