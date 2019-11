Le musée Art Ludique s'arrête en gare Saint-Lazare, avec BD et manga à bord

(photo d'illustration, Julien, CC BY-NC-ND 2.0)

Le musée Art Ludique fait état d'un projet avec SNCF Gares et Connexions, la filiale de la SNCF chargée de l'aménagement et de l'exploitation des gares du réseau ferré national, qui permettra à la structure d'ouvrir à nouveau ses portes en 2021, au sein de l'enceinte de la gare Saint-Lazare. Un grand accès exclusif sera situé sur le parvis de la gare, et un autre se trouvera à l’intérieur, les deux conduisant directement à l’entrée des expositions. L'entrée restera payante.Porté par l’association à but non lucratif Art Ludique, fondée par Jean-Jacques et Diane Launier, le musée avait vu le jour en 2013 dans les bâtiments de la Cité de la mode et du design avant de fermer ses portes 5 ans plus tard pour des raisons liées au loyer des locaux selon l'AFP, le musée évoquant « la désaffection du public pour ce lieu dont le musée était devenu la seule activité en journée ».Sur ces 5 années, le musée avait notamment accueilli une exposition sur l'Art des super-héros Marvel, les dessins du studio Ghibli ou encore l'Art de DC Comics. Le musée se propose de mettre en valeur « les œuvres des créateurs d’univers qui marquent notre imaginaire et influencent la culture de notre siècle », en « abolissant les frontières entre jeu vidéo, film d’animation, bande dessinée, manga ou design de cinéma ».« Découvrir dans un musée des personnages que les adolescents connaissent et admirent leur permet d’amorcer un éveil artistique et de prendre conscience que ce qu’ils aiment est aussi de l’art », souligne le communiqué publié par le musée Art Ludique.La réouverture du musée Art Ludique devrait avoir lieu en 2021, avec une programmation qui n'est pas encore annoncée.