Le mystérieux cercle Benedict de Trenton Lee Stewart adapté en série

The Mysterious Benedict Society qui a fait la célébrité de Trenton Lee Stewart depuis sa sortie en 2007, se verra bientôt adapté sur le petit écran, apprend-on. La série, qui devrait voir le jour sur la plateforme Hulu, mettra en vedette Tony Hale dans le rôle du bienfaiteur quelque peu excentrique Nicholas Benedict, et de son frère jumeau diabolique, Ledroptha Curtain.





Tony Hale, Streamy Awards CC BY-NC 2.0



The Mysterious Benedict Society écrit par Stewart et illustré par Carson Ellis a été publié par Little, Brown and Company en 2007. Ce premier best seller a donné suite à d’autres ouvrages comme The Mysterious Benedict Society and the Perilous Journey, The Mysterious Benedict Society and the Prisoner’s Dilemma ou encore un prequel sorti en 2012 sous le titre de The Extraordinary Education of Nicholas Benedict.



En France, la série est publiée en quatre tomes aux éditions Bayard d’après la traduction de Jean-Baptiste Dupin. Le mystérieux cercle Benedict retrace l’histoire de quatre orphelins surdoués, recruté par un certain Mr Benedict pour une mission secrète. Alors qu’ils intègrent un pensionnat tenu par Mr Curtain, les enfants comprennent très vite que quelque chose ne tourne pas rond, et que derrière le directeur de The Institute, se cache un homme cruel...



Voici le synopsis du Mystérieux cercle Benedict — Tome 1 de la maison d’édition :



Orphelin surdoué, Reynie répond à une annonce : on recrute des enfants pour un mystérieux projet. Le garçon passe des examens plus incongrus les uns que les autres au terme desquels il est recruté avec trois autres enfants, orphelins et surdoués comme lui, par un certain Mr Benedict. Celui-ci demande à Reynie, Kate, Sticker et Constance d’infiltrer une pension tenue par Mr Curtain, un savant mégalo qu’il soupçonne de mettre au point un système de contrôle des esprits. Les enfants n’ont qu’une seule instruction : se serrer les coudes. Une fois sur place, ils constatent rapidement que Mr Curtain lave le cerveau de ses pensionnaires. Reynie et Sticker réussissent à gagner la confiance de Mr Curtain et confirment les soupçons de leur mentor : le savant utilise les élèves de la pension pour envoyer, notamment par le biais de la télévision, des messages subliminaux dans le monde entier. Bientôt, il n’aura plus besoin d’intermédiaires et pourra transmettre ses messages directement dans les esprits des citoyens. Alors, il dominera le monde. Grâce à leurs talents aussi prodigieux que complémentaires, les enfants du mystérieux cercle Benedict parviendront à contrecarrer les plans de Curtain, qui prendra la fuite…





La saga sera adaptée sous la forme d’une série télévisée pilotée par Sonar Entertainment, 20th Century Fox Television et FanFare, la société de production de Sara James Tarses. Matt Manfredi et Phil Hay seront en charge d’écrire le scénario. Les deux hommes ont déjà collaboré sur de nombreux projets cinématographiques comme Æon Flux (2005), Le Choc des Titans (2010), The Invitation (2015) ou encore Destroyer (2018).