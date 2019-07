Le Niger instaure le premier Prix Sarraounia de la Fiction Jeune Adulte

Promouvoir la littérature africaine

Le Prix a été nommé ainsi en l’honneur d’une reine africaine qui a régné sur les Azna, une communauté animiste d’Afrique de l’Ouest, à la fin du XIXe siècle, dans le sud-ouest du Niger actuel. « Sarraounia » est un titre, il signifie « reine » en langue haoussa, donné à la cheffe politique et religieuse du village de Lougou.La tribu de Sarraounia livra bataille aux troupes coloniales commandées par les capitaines Voulet et Chanoine, en avril 1899. L’écrivain nigérien Mamani Abdoulaye popularise Sarraounia dans son ouvrage Sarraounia : Le drame de la reine magicienne (publié chez L’Harmattan, coll. « Encres Noires », 1980) — jusque-là un personnage folklorique — elle est mythifiée sous les traits d’une héroïne africaine, elle devient un symbole de fierté africaine et de résistance nationale.Le Prix Sarraounia sera décerné tous les deux ans, il récompensera les auteurs et illustrateurs africains basés en Afrique qui auront produit les meilleurs ouvrages de fiction inédits destinés aux jeunes adultes. Le Prix a pour but d’accroître l’offre de lecture pour les jeunes adultes africains et de promouvoir une littérature qui aide à mieux comprendre le monde des adolescents africains.Pour cette première édition, le lauréat recevra 1000 euros, et son ouvrage sera publié et diffusé par Amalion et ses partenaires à partir de mai 2020. Le Prix Sarraounia travaillera également à la promotion des auteurs et de leurs ouvrages dans plusieurs forums auprès des acteurs du livre et du grand public.La participation au Prix est gratuite et ouverte à toute personne physique majeure ou mineure ayant la nationalité d’un pays africain. Il doit résider dans sur le continent africain et avoir écrit une œuvre de fiction, illustrée ou non illustrée, en langue anglaise, française, ou haoussa. Toute œuvre déjà publiée sur un support numérique ou papier ayant fait l’objet d’un contrat d’auteur ne pourra être acceptée.Le dépôt de candidatures se terminera le 30 septembre 2019. La collaboration entre deux écrivains ou entre un écrivain et un illustrateur sera considérée comme une seule candidature. Chaque candidat garantit que le texte est original, qu’il est/ou ils sont l’unique(s) auteur(s) du texte présenté.Le 15 novembre 2019 se tiendra la délibération du Jury et l’annonce officielle du lauréat sera communiquée le 15 décembre 2019. Le 15 avril 2020, le lauréat sera invité à se rendre à la cérémonie officielle de remise du Prix, et le 15 mai, l’ouvrage gagnant sera publié.Les règles, conditions et modalités de participation pour le Prix Sarraounia de la Fiction Jeune Adulte sont disponibles sur leur site , ainsi que le formulaire d'inscription.