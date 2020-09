Le nouveau roman de Tom Cooper adapté en série

Crédit photo : Joel Edgerton - Dick Thomas Johnson CC BY 2.0

Anonymous Content produira une série découlant de l’univers sombre et grinçant que Tom Cooper développe dans Florida Man. L’acteur Joel Edgerton sera producteur exécutif du projet, en plus d’être la vedette de la future production, et le scénario sera quant à lui confié à Graham Gordy, lui aussi producteur exécutif.Le roman raconte l’histoire de Reed Crowe, un SDF entre deux âges, qui voit son quotidien bouleversé alors que des gouffres géants commencent à s’ouvrir sur Emerald Island. En plus de ces catastrophes naturelles et quotidiennes, Crowe va devoir composer avec une série de personnages atypiques qui lui en veulent sérieusement. Un réfugié cubain, assassin de formation, et un accro au crack, cherchent ainsi à se venger du « Florida Man » qui avait volé une importante réserve de drogue dans l’épave d’un accident d’avion il y a des décennies...Le dernier roman de Cooper, Les Maraudeurs, paru en 2015 et traduit en français par Pierre Demarty pour Albin Michel, est également en développement chez Paramount TV.Au sein de ses textes, l’auteur mêle noirceur et humour pour retranscrire avec brio l’atmosphère moite du sud profond de l’Amérique. Il a été nominé quatre fois pour le prix Pushcart — prix consacré à la petite édition, décerné par Pushcart Press, qui récompense les meilleures poésies, essais, nouvelles et autres genres littéraires.