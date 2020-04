Le nouveau Veronica Roth (Divergente) adapté lui aussi sur grand écran

À peine publié, Chosen Ones de Veronica Roth aura également droit à son adaptation sur grand écran. Les droits cinématographiques viennent en effet d'être vendus à la société Picturestart d'Erik Feig, connu pour avoir produit les sagas Twilight, Hunger Games et Divergente.



Sorti le 7 avril 2019 simultanément aux États-Unis et en Angleterre, Chosen Ones suscitait les convoitises avant sa publication. Selon The Hollywood Reporter , Erik Feig aurait en effet obtenu les droits d'adaptation de l'ouvrage de Veronica Roth avant sa parution.Le producteur est déjà familier de l'univers de l'écrivaine américaine puisqu'il a produit les films de la saga Divergente réalisés par Neil Burger. Pour Chosen Ones, il sera accompagné de Pouya Shahbazian – que l'on retrouve d'ailleurs également à la production de la saga de science fiction – et de Véronica Roth.Parmi les autres producteurs, Lucy Kitada ( The Baby-Sitters Club ) de Picturestart, ainsi que Marty Bowen (Twilight, The Hate U Give ) et Isaac Klausner ( Nos étoiles contraires ) de la société Temple Hill. Pour le moment, aucune autre information n'a été dévoilée.