Le palmarès complet des Grands Prix 2018 de l'Académie française

L'Académie française a dévoilé son palmarès de Grands Prix pour l'année 2018, soit 66 récompenses et pas une de moins. L'écrivain canadien Michel Tremblay reçoit le Grand Prix de la Francophonie, tandis que Kamel Daoud se voit décerner la Grande médaille de la Francophonie. Poésie, biographie, théâtre, littérature, philosophie, aucune catégorie littéraire n'a été oubliée...

(Bruce Washburn, CC BY 2.0)



Prix de Fondations

Prix de poésie

Prix de littérature et de philosophie

Prix d'histoire

Prix de soutien à la création littéraire

M. Michel Tremblay (Canada)M. Kamel Daoud (Algérie)M. Charles Dantzig, pour l'ensemble de son œuvrePrix de l'Institut de France :M. François-Olivier Rousseau, pour l'ensemble de son œuvreM. Guy Saigne, pour Léon Bonnat. Le portraitiste de la IIIe RépubliqueM. Charles Dupêchez, pour Hortense et Marie. Une si belle amitiéM. Jean-Michel Delacomptée, écrivain et auteur de Notre langue françaiseM. Laurent Testot, pour Cataclysmes. Une histoire environnementale de l'humanitéM. Christian Prigent, pour l'ensemble de son œuvre poétiqueM. Didier Franck, pour l'ensemble de son œuvreM. Frédéric Worms, pour l'ensemble de son œuvreM. Pascal Ory, pour Peuple souverain. De la révolution populaire à la radicalité populiste et l'ensemble de son œuvreMM. Olivier Philiponnat et Patrick Lienhardt, pour Emmanuel Berl. Cavalier seulM. Jean-Pierre Bois, pour L'Abbé de Saint-Pierre. Entre classicisme et LumièresM. André Tubeuf, pour l'ensemble de son œuvreM. Georges Corm, pour La Nouvelle Question d'OrientM. Nicolas Diat, pour Un temps pour mourir. Derniers jours de la vie des moinesMme Marie Sizun, pour Vous n'avez pas vu Violette ?M. Yves di Manno et Mme Isabelle Garron, pour l'anthologie poétique intitulée Un nouveau monde. Poésies en France 1960-2010M. Bertrand Jestaz, pour Monuments vénitiens de la première Renaissance, à la lumière des documentsÉdition de la correspondance de Pierre Bayle, sous la direction d'Antony McKenna, Edward James, Élisabeth Labrousse, Bruno Roche, Fabienne Vial-Bonacci, Wiep Van BungeM. Stephen Smith, pour La Ruée vers l'Europe. La jeune Afrique en route pour le Vieux ContinentMme Hélène Cixous, pour l'ensemble de son œuvre dramatiqueBéatrix Dussane-André Roussin M. Mohamed El Khatib, pour C'est la vie et l'ensemble de ses ouvrages dramatiquesM. Bruno Dumont, pour l'ensemble de son œuvre cinématographiqueM. Thomas Fersen, pour l'ensemble de ses chansonsM. Gary Victor, écrivain haïtien ;M. Thomas C. Spear, professeur de littérature à la City University of New York et fondateur du site de littérature insulaire francophone « D'île en île » ;M. Anthony Lodge, professeur émérite de linguistique française à l'université de Saint Andrews, en Écosse ;Mme Marina Vazaca, responsable d'édition à Bucarest et traductrice de littérature françaiseM. Yoshio Fujiwara, éditeur au Japon d'œuvres classiques de la littérature française.Mme Tanella Boni, pour Là où il fait si clair en moiM. Jean-Charles Vegliante, pour Où nul ne veut se tenirM. Jacques Goorma, pour À. Hommages, adresses, dédicacesM. Thomas Clerc, pour PoeasyM. Paul Audi, pour « ... et j'ai lu tous les livres ». Mallarmé-CelanM. Gilles Lipovetsky, pour Plaire et toucher. Essai sur la société de séductionM. Georges Didi-Huberman, pour Ninfa profunda. Essai sur le drapé-tourmenteM. Yvan Mignot, pour sa traduction des OEuvres (1919-1922) de Vélimir KhlebnikovMme Nathalie Boisvert, pour Antigone au printempsM. Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier, pour l'édition critique du Journal de Pierre LotiM. Jean-Claude Lamy, pour Jean-Edern Hallier. L'idiot insaisissableMme Laure Buisson, pour Pour ce qu'il me plaist. Jeanne de Belleville, la première femme pirateM. Éric Metzger, pour Adolphe a disparuM. Marwan Rashed, pour La Jeune Fille et la Sphère. Études sur EmpédocleMme Myriam Anissimov, pour Les Yeux bordés de reconnaissanceM. Dan Arbib, pour Descartes, la métaphysique et l'infiniMme Camille Laurens, pour La Petite Danseuse de quatorze ansM. François Sarano, pour Le Retour de Moby Dick. Ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommesMgr Christophe J. Kruijen, pour Peut-on espérer un salut universel ? Étude critique d'une opinion théologique contemporaine concernant la damnationM. Antoine Compagnon, pour Les Chiffonniers de ParisM. Éric Anceau, pour L'Empire libéralM. Jacques-Alain de Sédouy, pour Ils ont refait le monde (1919-1920). Le traité de VersaillesMme Françoise Hildesheimer, pour Rendez à César. L'Église et le pouvoir (IVe-XVIIIe siècle)M. Laurent Bonnefoy, pour Le Yémen. De l'Arabie heureuse à la guerreMmes Sophie Join-Lambert et Anne Leclair, pour Joseph-Benoît Suvée (1743-1807). Un artiste entre Bruges, Rome et ParisM. Jacques-Olivier Boudon, pour Le Plancher de Joachim. L'histoire retrouvée d'un village françaisM. Jean-Marc Binot, pour Georges GuynemerMme Alice Vintenon, pour La Fantaisie philosophique à la RenaissanceM. Didier Le Fur, pour Diane de PoitiersM. Stéphane Malsagne, pour Sous l'œil de la diplomatie française. Le Liban de 1946 à 1990Mme Danielle Porte, pour Dictionnaire du siècle d'Auguste. Auguste mot à motMM. Jean-Michel Matz et Noël-Yves Tonnerre, pour L'Anjou des princes (fin IXe-fin XVe siècle)Mme Carine Fernandez, après Mille ans après la guerreM. Stéphan Huynh Tan, après Anarchie en France, en Allemagne et en SavoieMme Adeline Baldacchino, après Celui qui disait non.