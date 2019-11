Le palmarès complet du festival BD Boum de Blois

Spirou vu par Émile Bravo (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Prix Jacques Lob

Prix région Centre-Val de Loire

Prix Ligue de l'Enseignement 41 pour le jeune public

Prix Conseil départemental de Loir-et-Cher

Prix La Nouvelle République

Bourse Tremplin Caisse d'épargne



Les médailles en chocolat

Distingué pour l'ensemble de son œuvre, Émile Bravo a donc reçu le Grand Boum à l'occasion du 36e festival BD Boum de Blois. Il succède à Emmanuel Lepage, salué en 2018. Bravo a récemment publié Spirou, l'espoir malgré tout, Un peu plus loin vers l'horreur, aux éditions Dupuis.D'autres prix ont été décernés au cours de l'événement :Ce prix récompense un auteur, scénariste ou dessinateur-scénariste, ayant déjà publié plusieurs albumsLauréat : ZidrouCe prix récompense une bande dessinée, pour sa portée citoyenneIl fallait que je vous le dise, Aude Mermilliod, Éditions CastermanLe prix Ligue de l’enseignement 41 pour le jeune public récompense une œuvre de bande dessinée de qualité pour l’enfance et la jeunesseTimo l'Aventurier, T1, Jonathan Garnier, Yohan Sacré, Éditions Le LombardCe prix récompense une bande dessinée de qualité, pour les 11-14 ansObie Koul, T1, Un week-end sur deux chez mon père, Makyo, Buffolo, Éditions KennesCe prix récompense un auteur de la région de la zone de diffusion du quotidienAprès l'enfer, Fabrice Meddour, Éditions BambooAide un auteur en voie de professionnalisationNicolas Savoye pour le projet PromisConviviales et alléchantes, les médailles en chocolat sont attendues chaque année comme l’événement sympathique du festivalCathy Beauvallet — directrice de l’Etic, École de design graphique et arts appliquésJunko Shibanuma — présidente de l'Association Bernard LorjouTrait pour Trait — François Jullien