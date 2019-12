Le palmarès du Prix Costa Book Awards 2019 révélé

La liste des premier romans

Pour cette édition 2019, les différents jurés de chacune des cinq catégories viennent de révéler la liste de leurs nominés. Chacun des lauréats se verra remettre une somme de 5 000 £, lors de la remise du prix en janvier 2020.Après cette première sélection, l’un d’entre eux sera désigné pour remporter le Prix du livre de l’année, le dénommé Costa Book of the year. Une récompense qui se soldera par la remise d’un chèque de 30 000 £.Diary of a Somebody, Brian Bilston (Picador)Queenie, Candice Carty-Williams (Trapeze)The Confessions of Frannie Langton, Sara Collins (Viking)The Other Half of Augusta Hope, Joanna Glen (The Borough Press)Middle England, Jonathan Coe (Viking)Confession with Blue Horses, Sophie Hardach (Head of Zeus)Starling Days, Rowan Hisayo Buchanan (Sceptre)Shadowplay, Joseph O’Connor (Harvill Secker)On Chapel Sands: My mother and other missing persons, Laura Cumming (Chatto & Windus)The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz, Jack Fairweather (WH Allen)In Extremis: The Life of War Correspondent Marie Colvin, Lindsey Hilsum (Chatto & Windus)The Making of Poetry: Coleridge, the Wordsworths and Their Year of Marvels, Adam Nicolson (William Collins)Surge, Jay Bernard (Chatto & Windus)Flèche, Mary Jean Chan (Faber & Faber)The Mizzy, Paul Farley (Picador)Reckless Paper Birds, John McCullough (Penned in the Margins)Asha & the Spirit Bird, Jasbinder Bilan (Chicken House)Crossfire, Malorie Blackman (Penguin Books)In the Shadow of Heroes, Nicholas Bowling (Chicken House)Furious Thing, Jenny Downham (David Fickling Books)L’annonce des lauréats aura lieu le 6 janvier. L'an dernier , le Costa Book of the year était revenu à Bart van Es pour The Cut Out Girl, publié en août 2018 par Fig Tree.